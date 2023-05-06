السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال 24 ساعة..

12 عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى التأمين الصحى بسوهاج

مستشفي الهلال
مستشفي الهلال

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج عن إجراء 12 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

وأوضح الدكتور محمد حسن ياسين، مدير عام فرع الهيئة بسوهاج، أن مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج قام باستضافة فريق زراعة القوقعة بقيادة الدكتور أحمد مصطفى، مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام، لافتًا إلى أن إجراء مثل تلك العمليات يأتي انطلاقًا من رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تيسير حصول منتفعيها على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وذلك لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جهته، قال الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير مستشفى الهلال، أن إجمالي عدد حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 217 حالة، منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، مشيرًا إلى إجراء تلك العمليات بمساعدة الفريق الطبي بالمستشفى المكون من الدكتور صلاح خليفة استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى الهلال، والدكتور أحمد حسني استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال، والدكتور محمد كمال استشاري جراحة الانف والأذن بالمستشفى، والدكتور ريمون نسيم، إخصائي جراحة الأنف والأذن، والدكتور سيد أحمد عبد اللاه استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير، والدكتور حسام الدين مصطفى استشاري التخدير، والدكتورة حنان سيد، والدكتور بترو عماد، والدكتور مينا فوزي، أخصائيي التخدير، وفريق التمريض المتميز بقسم العمليات.

24 ساعة 2022 2023 استشاري التخدير استشاري جراحة التدخلات الطبية الحرجة الهيئة العامة للتامين الصحي الرعاية الصحية الفريق الطبي المبادرة الرئاسية

الأكثر قراءة

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

"مكافأة خاصة" من كولر للاعبى الأهلى بعد الفوز بالسوبر

فى بيان نارى.. المصرى يقيل التوأم حسن بسبب "التجاوزات"

حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بالنزهة

بدء مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 اليوم

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بـ59 مشروعًا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج على

رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر