السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 136 منشأة بالدقهلية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 136 منشأة، وتبين أن 34 منها بدون ترخيص ومنشأة واحدة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 77  محضرًا وسحب 40 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 803 كيلو من أغذية متنوعة و89  لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
إدارة مراقبة الأغذية الشئون الصحية الدقهلية حملات تفتيشية ترخيص

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