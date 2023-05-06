السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "التراث العربي المخطوط والذكاء الاصطناعي" في ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وتنظمها لجنة الكتاب والنشر ومقررها الدكتور خالد العامري، في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 10 مايو الجاري، بقاعة المجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور رؤوف عبد الحفيظ هلال أستاذ المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة عين شمس، ويشارك بها الدكتور شريف شاهين عميد كلية التربية الخاصة - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مؤمن النشرتي مدرس تقنية المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب - جامعة القاهرة.

 

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة التراث العربي المخطوط الذكاء الاصطناعي الدكتور هشام عزمي

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