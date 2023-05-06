السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بطريق سيوة - الواحات

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر إثر انقلاب سيارة بطريق سيوة الواحات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى سيوة المركزي.  

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي "محمد ا م  م" - 23 سنة، من محافظة الإسكندرية، مصابًا بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، بالإضافة إلى "محمد ص م أ" - 26 سنة، من محافظة أسوان جثمان هامد.  

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى سيوة المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب ووضعه تحت الملاحظة الطبية حيث تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

الدفع بسيارات الإسعاف انقلاب سيارة طريق سيوة الواحات مصرع شخص واصابة اخر مستشفي سيوة

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