خبير تحكيمى: ركلة جزاء الأهلى صحيحة.. ومعلول نجا من الطرد

كشف الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، عن صحة ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمود البنا لصالح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مباراة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد".

وقال البلتاجي في تصريحات تليفزيونية: "كهربا تعرض للدفع من أحمد سامي مدافع بيراميدز وكان المشهد واضحًا للغاية وبالتالي الأهلي كان يستحق ركلة جزاء".

وأكد البلتاجي أن سقوط حسين الشحات بعد التحامه مع علي جبر مدافع بيراميدز لم يكن يرتقي إلى ركلة جزاء.

وأشار إلى أن محمود البنا، تغاضى عن منح علي معلول البطاقة الحمراء بعد الاعتداء على محمد الشيبي لاعب بيراميدز امام الحكم المساعد.