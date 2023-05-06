حمدى فتحى: أشكر جماهير الأهلى على الدعم.. ونبدأ الاستعداد لمباراة الترجى

أبدى حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال حمدي «أهنئ كل جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللاعبين على التتويج بلقب السوبر، كنا في كامل تركيزنا من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب».

وأضاف حمدي «سنحتفل اليوم وغدًا بلقب كأس السوبر المصري، قبل الاستعداد لمباراة الترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا».

واختتم حمدي فتحي تصريحاته بتوجيه تحية خاصة لجماهير الأهلي، والتي كانت حريصة على مساندة ودعم الفريق منذ وصول الفريق للعاصمة الإماراتية أبو ظبي.