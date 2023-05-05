الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشناوي: جهود اللاعبين والدعم الجماهيري قادنا للتتويج بلقب السوبر

محمد الشناوي
محمد الشناوي

عبر محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس ‏السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وقال “الشناوي” في تصريحات له: “تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية سواء من خلال السفر ‏والمعسكرات وخوض مواجهات حاسمة في كافة البطولات، وأصبح الفريق مطالبًا بالتتويج ‏بلقب كأس السوبر المصري”.‏

وواصل كابتن الفريق: “في الأوقات العصيبة يظهر معدن لاعبي الأهلي، واليوم استطعنا ‏أن نتوج بلقب كأس السوبر بعد مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز، ووسط حضور حشد ودعم ‏جماهيري كبير في المدرجات”.‏

ووجه “الشناوي” رسالة إلى زملائه بالفريق وطالبهم بالاستمرار في مشوار المنافسة بدوري ‏أبطال إفريقيا، والسير بنفس الخطوات الثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز لإسعاد ‏الجماهير.‏

كما وجه كابتن الأهلي الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة مباراة كأس السوبر، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما تغمرهم السعادة البالغة حال تواجدهم في بلدهم الثاني دولة ‏الإمارات.‏

واختتم “الشناوي” تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني ‏واللاعبين والجماهير، وهنأ الجميع على التتويج باللقب.‏

محمد الشناوي الاهلى السوبر المصرى بيراميدز

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