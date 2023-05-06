حالة الطقس اليوم السبت 6-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المواطنين وذلك مع التقلبات الجوية خلال الأسابيع الماضية وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة المفاجأة

في العديد من المناطق وفقا لبيانات الهيئة القومية للأرصاد الجوية.



حالة الطقس اليوم السبت 6-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت الهيئة القومية للأرصاد الجوية بيانها الذي توضح فيه حالة الطقس اليوم السبت 6-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة حيث أكدت وجود أجواء حارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار فيما يحسن المواطنين تحسن ملحوظ في درجات الحرارة في كافة الانحاء خلال ساعات الليل

و أوضحت الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية وجود نشاط في الرياح المصاحبة للأتربة على المناطق الساحلية ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر على فترات متباعدة مع وجود فرص لسقوط الأمطار للتخفيف من حدة الأتربة والغبار في بعض المحافظات.



وكان قد انتهت شهور فصل الشتاء يوم 20 مارس الماضي وبدأت شهور فصل الربيع يوم 21 مارس 2023 حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي حتى بداية شهور فصل الصيف حيث تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فتزيد ساعات النهار وتقل ساعات الليل تدريجيا.



درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 6 مايو 2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.