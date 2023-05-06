هل يجوز صوم يوم الجمعة منفردا إذا صادف يوم عرفة؟.. الأزهر يجيب

يكثر البح عن إجابة عن جواز صوم يوم الجمعة منفردا، وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل لمعرفة الحكم الشرعى فى هذا الأمر.

“الدستور” ترصد خلال التقرير التالى رد مركز الأزهر العالمى للفتوى، عن هذا السؤال بجميع تفاصيله.

حكم صوم يوم الجمعة فى حال موافقته ليوم عرفة

وكانت العديد من الأسئلة حول جواز صوم يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة، تجد صداها من خلال الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمى للفتوى من خلال الفيسبوك.

من ناحيته أجاز مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه يجوز إفراد يوم الجمعة بالصّوم إذا وافق يوم عرفة بغير كراهة، وكذلك كافة الأيام التي يستحب صيامها، إذا وافقت صوما معتادا للمسلم.

واستشهد مركز الأزهر العالمى للفتوى، بأن الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول: "ويُكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه، مثل من يصوم يومًا ويُفطر يومًا، فيوافق صومه يوم الجمعة، ومَن عادته صوم أول يوم من الشّهر، أو آخره، أو يوم نصفه، ونحو ذلك".

رأى دار الإفتاء فى صوم الجمعة منفردا

وتحدثت دار الإفتاء، عبر صفحتها على فيسبوك عن جواز صوم يوم الجمعة منفردا، قائلة: “يرى الجمهور من العلماء أنه يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا كان هناك سبب لهذا الصوم؛ وذلك إذا وافق يوم الجمعة عادة للصائم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مثلا، أو إذا صام الشخص يومًا قبل الجمعة أو يومًا بعده”.

رأى دار الإفتاء فى صوم يوم عرفة

كانت دار الإفتاء المصرية، قالت من خلال صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك، أن هناك ثوابًا كبيرًا لصيام يوم عرفة "التاسع من ذي الحجة".

وأوضحت دار الإفتاء أن صيام "يوم عرفة" يكون سببًا لما يلي:

1- تكفير ذنوب السّنَة التي قبله، والسَّنَة التي بعده.

2- العتق من النيران.

3- المباعدة عن النار سبعين خريفا.

4- دخول الجنة من باب الريان، وللشفاعة يوم القيامة.