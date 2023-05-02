ما حكم الشرع في خروج المرأة للعمل خلال العدة؟.. هاني تمام يُجيب

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها للعمل أو قضاء حوائجها ومصالح أسرتها، خلال فترة العدة.

وكشف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال لقاء له على قناة “الناس”، عن حكم الشرع في عدة المرأة بعد وفاة زوجها.

وأوضح “تمام” أن عدة المرأة لها أربعة أنواع وهي..