الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ما حكم الشرع في خروج المرأة للعمل خلال العدة؟.. هاني تمام يُجيب

قناة الناس
قناة الناس

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها للعمل أو قضاء حوائجها ومصالح أسرتها، خلال فترة العدة.

وكشف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال لقاء له على قناة “الناس”، عن حكم الشرع في عدة المرأة بعد وفاة زوجها.

وأوضح “تمام” أن عدة المرأة لها أربعة أنواع وهي.. 

  • إذا مات عنها زوجها وهي في العدة  الوفاة، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام هجرية من تاريخ وفاة الزوج.
  • أما الزوجة المطلقة إذا كانت حامل فتنتهي عدتها عند ولادتها.
  • أما إذا تم تطليقها وهي لم تحيض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى :" ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.
  • أما إذا تم تطليقها وهي تحيض فعدتها حسب الحيض بقوله تعالى :"فعِدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا".
الدكتور هاني تمام عدة الوفاة فترة العدة لقضاء حوائجها جامعة الأزهر الأزهر

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