الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صدمه قطار.. إصابة طفل بجروح خطيرة في الحوامدية

إصابة طفل بجروح خطيرة
إصابة طفل بجروح خطيرة

شهدت منطقة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، حادث أليم حيث تعرض طفل لإصابات بالغة وشديدة الخطورة، حيث اصطم به قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد باصطدام قطار بطفل في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبين أن طفلا أثناء عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن إصابته، ، وتم نقلها إلى المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة  

النيابة المختصة جنوب محافظة الجيزة سيارة إسعاف شريط السكة الحديد عبوره السكة الحديد محضر بالواقعة محافظة الجيزة مديرية أمن الجيزة منطقة الحوامدية

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