السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل لجنة التضامن بالبرلمان: زرنا 108 جامعات للاستماع لآراء الشباب استعدادًا للحوار الوطنى

جريدة الدستور

قال وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أحمد فتحي، إن لجنة التضامن بمجلس النواب قامت بعمل زيارات متكررة للجامعات المصرية الخاصة منها والعامة للاستماع للطلاب والتعرف على فكر الشباب.

الاستماع لفكر الشباب 

وأكد أحمد فتحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قام بزيارة 108 جامعات لسماع صوت الطلبة تجاه القضايا التي يعاني منها الشعب المصري، وهذه الزيارات الكثيرة أبرزت مدى قوة تفكير الشباب المصري.

وتابع: "ومن بين المطالبات التي طالب بها الشباب فصل وزارة الشباب عن الرياضة، تغيير اللائحة التي تنظم العمل داخل اتحاد الجامعات، كما تحدثوا بأكثرية عن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة، عودة الجمهور للاستاد".

 تحضيرات الحوار الوطني 

واستطرد: "تم بذل الكثير من الجهود أثناء فترة التحضير للحوار الوطني، كما أن المواطنين يمكنهم التواصل الآن مع الصفحة الرسمية للحوار الوطني من أجل المشاركة في حل القضايا والأزمات التي يشهدها المجتمع المصري".

وذكر: "نلاحظ طاقة إيجابية كبيرة جدًا خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من المقترحات المقدمة لحل الأزمات القابلة للتنفيذ".

أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بالبرلمان الحوار الوطنى زيارة الجامعات المصرية اكسترا نيوز

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