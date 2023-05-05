السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عمل حول المعالجة الحسية لأخصائيى مراكز التخاطب لـ"قادرون باختلاف" بالقليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نفذ مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، بمقر مركز التخاطب بمركز شباب العمار ورشة عمل لأخصائيي مراكز التخاطب وصعوبات التعلم التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية حول المعالجة الحسية للأطفال من القادرون باختلاف بمشاركة 40 أخصائيا ومتطوعا ومديري مراكز التخاطب.

حاضر في الورشة الدكتور محمد رفاعي، رئيس البورد الدولى للتأهيل والتدريب والرعاية والبحث العلمي، استشاري التأهيل التخاطبي والسلوكي ومتعددي الإعاقة، الدكتور محمد فايز، المدير الفني لمركز التخاطب بمركز شباب العمار ومدير مركز فكرة للتخاطب، وتضمنت ورشة العمل محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول فنيات تعديل السلوك والمعالجة الحسية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف قادرون باختلاف وفقاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والتي تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات والأنشطة والبرامج المقدمه لقادرون باختلاف في مختلف المجالات.

وأضاف "الصبروط"، في تصريحات صحفية، أن مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة يقدم أنشطة وبرامج متميزة لقادرون باختلاف تشمل أنشطة رياضية تخصصية ومنها دورى كرة القدم للصم بنين، دوري كرة السلة للصم بنات، مسابقة إبداع قادرون للأنشطة الفنية بالإضافة لمراكز الإبداع والفنون لتوسيع قاعدة الممارسة العامة للأنشطة بمراكز الشباب.

الدكتور محمود الصبروط الشباب والرياضة القادرون بإختلاف محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مراكز التخاطب مكتب قادرون باختلاف وكيل وزارة الشباب والرياضة

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