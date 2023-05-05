صحة المنوفية: تفقد 38 منشأة صحية خاصة وغلق 16 منهم

أجرى فريق العلاج الحر بمديرية الشؤن الصحية بالمنوفية بمعاونة فريق من هيئة الرقابة الإدارية، مرورًا علة 3 مراكز للطب النفسي وعلاج الإدمان، وأيضًا المرور على 35 عيادة ومعمل ومراكز أشعة، بالإضافة لمراكز وعيادات نساء وتوليد، وتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، باحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة التي تقدم خدمات للمواطنين.

وأكدت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بصحة المنوفية بأنه قد تم إنذار 6 أماكن واستصدار قرار غلق 16 منشأة أخرى وتحرير محاضر مخالفة صحية بالشرطة لـ10 منشأت مخالفة للقانون 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، وقد قام بالمرور تحت إشراف وقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر ، مفتشي العلاج الحر وهم: الدكتور محمد موسى، الدكتور محمود شهاب، الدكتورة لمياء نصار، الدكتور أحمد زكريا، الدكتورة دينا هاشم، الدكتورة مرام سراج، الدكتورة هبة غنيم، الدكتور محمد أبو شنب، الدكتور سعيد مصطفى، الدكتور أحمد شعبان، الدكتورة إسراء منصور.

وكما أكدت دكتورة شيرين مسعد أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وكيل الوزارة وحرصاً على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.