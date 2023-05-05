داليا مصطفى: مسلسلات الـ15 حلقة أكثر إثارة وتشويقًا.. وياسر جلال أخويا

استطاعت الفنانة داليا مصطفى، تحقيق نجاح كبير من خلال دورها في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض خلال سباق دراما رمضان 2023، وكانت شخصيتها المحور الأساسي للأحداث والتي فاجأت الجمهور بنهاية العمل.

وأعربت داليا في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن سعادتها بالمشاركة في العمل، خاصة بعد تأكدها من توافر عناصر النجاح به، حيث شاركت بطولة العمل مع ياسر جلال ووصفته بـ"الأخ وعِشرة العمر".

وعن تعاونها مع المخرج خالد مرعى، قالت: "مدرسة إخراجية تجعل الممثل يتعامل مع كل مشهد يقدمه كـ"ماستر سين" وهو ما يصل إلى الجمهور ويشعره بالوجبة الفنية التي يقدمها".

وعن مسلسلات الـ15 حلقة، قالت إنها تجدها ناجحة جدًا، فهي تخرج عن أنماط المط والتطويل، وتجعل الأحداث أكثر إثارة وتشويقًا، وهو ما ساعد على انتشارها مؤخرًا.