نائب رئيس جامعة عين شمس: نثمن جهود القيادة السياسية الحكيمة فى تحقيق التنمية

ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جلسة مجلس التعليم والطلاب السابعة.

حيث استهل الدكتور عبد الفتاح سعود الجلسة موضحاً جهود قطاع التعليم والطلاب في دعم أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين من أبناء دولة السودان الشقيقة حيث وفرت إدارة القطاع خطوط إتصالات دولية للطلاب ليتمكنوا من الاطمئنان على ذويهم فى السودان، مثمنا جهود القيادة السياسية العظيمة والحكيمة فى احتواء أبناء الشعب السوداني و جميع شعوب المنطقة التى تمر بنزاعات داخلية مع القدرة على قيادة الدولة بحكمة وتحقيق معدلات تنمية فى مختلف الأصعدة.

وخلال الجلسة كرم الدكتور عبد الفتاح سعود الطالب عبد الوهاب سيد احمد إمام بكلية التمريض لتميزه فى تلاوة وحفظ القرآن الكريم مشيراً إلى أن الطالب عبد الوهاب يقدم نموذج مميز لأقرانه يحتذى به في تحقيق التزامه الدينى بشكل معتدل مع تفوقه الدراسى في أحد الكليات العملية مما يؤهله ليكون عند تخرجه شخص مميز علمياً وعملياً.

وأوضح أن فكرة نشأة المركز ترجع إلى أ.د.عبد الفتاح سعود وذلك بغرض مواكبة التطور وآخر ما توصل إليه العلم لدعم الانشطة الفنية بالجامعة، ودخولها فى محافل محلية ودولية وتحقيق المراكز الأولى وتدريب أكبر عدد من الطلاب الراغبين فى التميز الفنى فى الأنشطة المختلفة فى (الموسيقى، الغناء الشرقى، الغربى وتعليم الموسيقى بكافة تخصصاتها وتقديم مناهج دراسية على مختلف أنواع الآلات الموسيقية وتدريب الطلاب على منهج ترينتى Trinty).

هذا ولم يقتصر البروتوكول على المهارات الموسيقية فقط ولكن امتد ليشمل أيضاً المهارات الفنية وذلك لإشباع الطلاب من داخل وخارج الجامعة فى جميع النواحى و لتنمية الذوق العام والارتقاء بمستوى الطلاب بالجامعة.

وتم الإعلان عن أول أنشطة المركز حيث انتظم فى الدورة الأولى

(70) طالب وطالبة و درس فى الدورة الثانية (149) طالب وطالبة من داخل وخارج الجامعة

وقد اشتمل التدريب على الآلات المختلفة مثل (آله الفيولينا– الجيتار– العود – بالإضافة إلى عدد من الآلات التربوية مثل المندولين – الاكسريفون – الأورج - آلة الطبلة –غناء عالمى – آلة الفلوت – آلة البيانو – بيانو (لذوى الاحتياجات الخاصة) – بالإضافة إلى تدريب البيانو ترينتى Trinty – آلة القانون – الدرامز– تشلو).

وعقب انتهاء فترة الدورة قدم الطلاب حفل موسيقى رائع شهد له جميع الحضور

هذا بالإضافة إلى الدورة الثالثة يدرس بها (46 طالب وطالبة) خلال الفترة الحالية

ولم يقتصر نشاط مركز كيان على الأنشطة الموسيقية فقط ولكن امتد ليقدم تدريب فنى وتنمية وصقل المواهب الفنية لطلاب والارتقاء بالذوق الفنى العام فقد تم الإعلان عن كورس لعدد 100 طالب كمنحة مجانية مقدمة من إدارة الجامعة وبعد عقد مقابلة شخصية وإستقصاء ميول الطلاب المتقدمين من مختلف كليات الجامعة تم تقسيمهم إلى ستة فروع وأنشطة مختلفة وهى رسم وتصوير - خزف - نحت - تصميم – أشغال جلود – طباعة منسوجات ويقدم الدورة أساتذة متخصصين من كلية التربية النوعية.



كما قدم أ.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة تقرير حول موقف مشروع حوكمة قطاع شئون التعليم والطلاب من الناحية الإدارية والذى بدء العمل به منذ عام ونصف، وقارب على الانتهاء من كل مراحل لقياس معدلات الأداء بطريقة علمية لتحقيق أفضل خدمة إدارية وتعليمية تقدم لطلاب الجامعة وتحقيق أفضل رعاية للعاملين بالقطاع وتنمية وتطوير مهاراتهم لتحقيق رفع كفاءتهم .

وبدأ المشروع بدراسة الهيكل التنظيمي للقطاع التابع لشئون التعليم والطلاب وتصوير الخريطة التنظيمية الفعلية ومقارنتها بالخريطة المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ورصد الاختلافات واقتراح خريطة تنظيمية فعالة. ثم تمإعداد دليل الاختصاصات للإدارات العامة والإدارات التابعة اتبعه إعداد التوصيف الوظيفي وبطاقات الوصف لجميع الوظائف بالقطاع.

وتلا ذلك إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية للوظائف KPIs Key Performance Indicators ثم إعداد خطة الاحتياجات التدريبية لكل القطاع من واقع الوصف الوظيفي ومؤشرات الأداء وستبدأ برامج التدريب بالنصف الثاني من شهر مايو الحالي.

جدير بالذكر أن فريق عمل الدراسة مكون من أساتذة متخصصين في الاقتصاد و إدارة الأعمال.