ما هي "الليستريا" التي تسببت في منع 6 أصناف من أشهر شركات الشيكولاتة؟

بكتيريا سامة تسببت في منع 6 أنواع من منتجات واحدة من كبرى شركات تصنيع الشوكولاتة العالمية، وهي بكتيريا تدعى "الليستريا" لوجود شكوك حول احتواء هذه الأصناف على تلك البكتريا، مما أحدث ضجة كبيرة بسبب ما تتمتع به هذه الشركة العالمية، وتلك الأصناف من جماهيرية واسعة.

إذ حذرت شركة مولر التي تعتبر من أكبر موزع لمنتجات الألبان في بريطانيا، مئات المتاجر بالمنتجات في بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وسويسرا وهنغاريا والنمسا وكرواتيا من تداول المواطنين هذه المنتجات من الشركة العالمية.

"اللستيريا" هي نوع من أنواع البكتيريا وتضم 10 أنواع كل منها يحتوي على نويعين، وسميت كذلك نسبة إلى الجراح جوزف ليستر وقد اكتسب الجنس اسمه الحالي عام 1940، وفي عام 2014 اكتشف 5 أنواع أخرى.

عن "الليستريا" قال الدكتور أيمن الشبيني مدير مركز أبحاث الميكروبيولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في حديثه لـ"الدستور" أنها من البكتيريا التي تنتقل عن طريق الأغذية مثل الألبان واللحوم والدواجن وتعد كذلك من أنواع البكتريا الخطيرة، وذلك لكونها أحيانًا لا تستجيب أحيانًا للمضادات الحيوية وتتمكن من مواجهتها.

وتابع الشبيني أن خطورة "الليستريا" تتمثل كذلك في أنها تسبب إجهاض في حال إصابتها للمرأة الحامل، كما أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بها وعدم الشفاء منها بسهولة هم كبار السن والأطفال الرضع وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.

ونوه الشبيني إلى أن أعراضها مثل أعراض الحمى والتسمم، وكذلك الشعور بالضعف بالإضافة إلى الإسهال والقئ كما أنها تتميز بتسببها في صداع شديد.

أشار الشبيني إلى أن هذه البكتريا قد تنتقل من اللحوم أو الدواجن النية إلى الخضروات عن طريق استخدام سكين تقطيع مشترك عند التقطيع أو لمس لحوم أو دواجن محملة بها ثم لمس أي خضروات أو فاكهة مما ينقل إليها تلك البكتيريا على الفور.

وتابع أن "الليستريا" أيضًا قد تنمو على الطعام بسبب وضعه خارج الثلاجة بعد طهيه لمدة تزيد على ثلاث ساعات، بل أنها من البكتريا القليلة التي تنمو داخل الثلاجة "ولكن ببطء" لتصيب الطعام إذا ترك داخلها مدة أكثر من ثلاث أيام.

لذا نصح مدير مركز أبحاث الميكروبيولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المواطنين باستخدام سكين مخصص للخضروات مختلف عن سكين تقطيع اللحوم، وكذلك بوضع الطعام داخل الثلاجة بعد طهيه بمدة أقصاها ثلاث ساعات، كما نصح بضرورة شراء منتجات الأغذية وخاصة الألبان والأجبان من أماكن موثوق بها مشيرًا إلى أن الجهات المضمونة تعرض الجبن والألبان إلى درجات حرارة مرتفعة من شأنها القضاء على تلك البكتيريا.

ومن جهتها قالت منظمة الصحة العالمية، أن عدوى الليستيريا، عبارة عن مرض بكتيري منقول بالغذاء، مؤكدة أنه خطير جدًا على المرأة الحامل، والأشخاص أكبر من 65 عامًا، والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، لافتة إلى أنها عادًة ما تتواجد في منتجات الحليب غير المبسترة.

كما أكدت المنظمة، أن المرض قد يكون مميتًا في الأجنة قبل الولادة، وحديثي الولادة والأشخاص المصابين بضعف أجهزة المناعة، لكن يمكن أن يساعد العلاج الفوري بالمضادات الحيوية، على الحد من آثار عدوى الليسترِية، محذرة من أنه يمكن لبكتيريا الليسترية البقاء على قيد الحياة خلال التبريد، وحتى التجميد.

ونصحت الصحة العالمية، الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعَدوى الخطيرة، بأن يتجنبوا تناوُل أنواع الطعام المُرجح أن تحتوي على بكتيريا الليستريا.

جديرًا بالذكر أن وكالة معايير الغذاء البريطانية أشارت إلى أن تاريخ صلاحية أنواع منتجات الشركة المسحوبة هي 17 مايو بالنسبة لـ منتج"Crunchie" و"Flake"، و18 مايو لباقي الأصناف.