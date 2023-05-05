"مستشفيات جامعة أسيوط" تُنقذ حياة شاب تلقى طعنة نافذة في القلب (صور)

نجح فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط، في إنقاذ حياة شاب في الـ 23 من عمره، مصاب بطعنة نافذة في الصدر أعلى عظمة القص نافذ للقلب.

وذلك استكمالا لما تحققه مستشفيات جامعة أسيوط، من إنجازات طبية في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب.

وأكدت المستشفى في بيان لها، أنها استقبلت الحالة تعاني من هبوط في العلامات الحيوية، وكادت أن تفارق الحياة إلا أن التعامل السريع معها بوحدة الإصابات، وعمل استكشاف للقلب و الصدر، أنقذ الموقف مع إجراء عملية رتق لجرح نافذ بالبطين الأيمن للقلب، بواسطة الغرز الجراحية و السيطرة على النزيف، ومتابعة الحالة بالعناية المركزة بوحده الإصابات، حتى استقرت الحالة وغادرت المستشفى.

وتشكل الفريق الطبي بإشراف الدكتور أحمد غنيم رئيس القسم من: الدكتور محمود الخواجه مدرس جراحة القلب، والدكتور عمر عرفات، والدكتور علي زين العابدين مدرسين مساعدين جراحه القلب، والدكتور مصطفى لؤي ومروان أحمد أطباء مقيميين، وتضمن فريق التخدير الدكتور محمد علي القوصي مدرس مساعد عمليات إصابات، والدكتورة إنجي رأفت، والدكتور عمر أبو الفضل أطباء مقيمين ومن فريق التمريض الأستاذ سعد صبحي بالإضافة إلى تمريض وحده إصابات.

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