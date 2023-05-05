الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشهد اجتماعات الاتحاد الرياضي الإفريقي للجامعات بجامعة جوهانسبرج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعات الاتحاد الرياضي الأفريقي للجامعات، الذي أُقيم اليوم الجمعة، بجامعة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ضمن برنامج زيارته لدولة جنوب إفريقيا.

حضر الاجتماعات اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية “الأوكسا” الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ولفيف من رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية للجامعات بالدول الأفريقية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للأنشطة الرياضية داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، وبخاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها بالتعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً على سعي الدولة لبناء أواصر التعاون العلمي والرياضي مع الجامعات الإفريقية والدولية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي للجامعات في تنظيم الأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، وتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ودعم المواهب الطلابية في كافة المجالات الرياضية؛ مشيراً إلى إلى الدور الحيوي للأنشطة الرياضية في صقل شخصية الطلاب، وإعدادهم الإعداد السليم، الذي يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، مؤكدًا أن هذه الأنشطة أصبحت ركنًا أساسيًّا وتقليدًا راسخًا من تقاليد التعليم الجامعي المصري.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب وصولة جنوب افريقيا، قام بتوقيع برتوكول تعاون ثنائي مع نظيره الجنوب افريقي السيد/ زيزي كدوا، بحضور السفير المصري أحمد الفاضلي، ونائب السفير المستشار محمد قنديل، والقنصل أحمد شديد، بمقر السفارة المصرية، كما التقي رودني سويجلر مدير المكتب الإقليمي ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" في إفريقيا.

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