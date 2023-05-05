الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العد التنازلي لموعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. عدد الأيام المتبقية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يستعد طلاب ثانوية عامة 2023 لبدء ماراثون امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، ويبحث طلاب 3 ثانوي عن عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2023.

فاضل كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2023

ووفقا لخريطة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 يتبقى 38 يوما على بدء امتحانات ثانوية عامة هذا العام، حيث يبدأ جدول نهاية العام يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 .

 

جدول الصف الثالث الثانوي 2023

 

يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 10:30 صباحا
  • امتحان مادة التربية الوطنية من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م .

 

يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الاقتصاد من الساعة 9:00 صباحا وحتى 10:30 صباحا .
  • امتحان مادة الاحصاء من الساعة 11:00 ص وحتى الساعة 12:30م .

 

يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023   

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.

نظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ومواصفات ورقة الاختبار

مذاكرة طول الأسبوع ويوم ترفيهي.. استعداد طلاب الثانوية العامة للامتحانات

يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا .

 

يوم الأحد الموافق 25  يونيو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.
  • ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.

 

يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.
  • ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة التاريخ من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.

 

يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الاستاتيكا" من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا .

 

يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023     

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا .

 

يوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023

 

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.
  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.
  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "التفاضل والتكامل" من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا.

 

يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الديناميكا" من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا .

 

يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023

  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الاحياء من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا .
  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الادبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9:00 صباحا وحتى 12:00 مساءا.
  • يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضة التطبيقية "الجبر والهندسة الفراغية" من الساعة 9:00 صباحا وحتى 11:00 صباحا .
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