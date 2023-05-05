يوم الشّباب الإيبارشيّ لمطرانيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك

نظّمت لجنة خدمة الشّباب بالإيبارشية، يومًا للشباب الإيبارشي، وذلك بمقرّ كُلّيّة العلوم الدّينيّة واللاّهوتيّة، بالمعادي.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك جاء ذلك تحت بعنوان "من التالت للعبور، فلتصحبكم السّلامة"، القيامة ورحلة العبور من اليأس لفرح الرجاء.

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهي، حيث ترأّس القدّاس صاحب النّيافة، والآباء كهنة المطرانيّة.

أعقبه لقاء "العبور من اليأس والإحباط للرجاء من الناحية الكتابيّة"، مع الأب ميشيل ألفي، ثم "الشّفاء النّفس من الإحباط واليأس"، مع الدكتور هاني شفيق، بالإضافة إلى الوقت الترفيهيّ والألعاب مع فريق "CST".

وفي كلمته، قدّم الشّكر للأب القمُّص آبرام مرجان والأب باخوميوس سمير، مسئولي اللّجنة، الأخ ميلاد فالح، والأخت مارتينا عادل، خدّام اللّجنة.

الأنبا توما حبيب يلتقي السفير المصري بالكويت

يذكر أنه كان قد التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بلبنان ودول الخليج، السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت.

جاء ذلك بحضور الأب يسى زكريا، راعي كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بالكويت، وأعضاء المجلس الرعوي للكنيسة، السيد نبيل وهيب، رئيس المجلس الرعوي، والدكتورة سالي خزام، سكرتير المجلس الرعوي، والسيد هاني وديد مسئول اللجنة المالية، والسيد باسم، عضو المجلس الرعوي.

وكان قد زار مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس المجلس، سيادة رئيس الأساقفة، نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وذلك بمقر سفارة الفاتيكان، بالزمالك.

شارك في الزيارة مطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، وممثلو الرهبانيات، وذلك في ختام الاجتماع النصف سنوي الدوري لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الذي أقيم في الفترة من الثاني، وحتى الرابع من الشهر الجاري، بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.