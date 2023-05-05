وصل سعر "وليمة لأعشاب البحر" أكثر من 100 جنيه.. أسعار الأعمال الأدبية في زمن المنع

العديد من الأعمال الإبداعية التي لاقت الأمرين وتم حظرها ومنعها وبالتالي كانت تباع في السوق السوداء، وتصل أسعارها إلى مبالغ كبيرة وخيالية، ومن هذه الروايات رواية "وليمة لأعشاب البحر" لمؤلفها حيدر حيدر، والذي رحل عن عالمنا منذ سويعات قليلة.

حكايات الروايات الممنوعة

العديد من الروايات والأعمال الإبداعية التي أثارت ضجة كبيرة فور طرحها في مصر، ومنها رواية "الصقار" والتي صدرت عن سلسلة كتابات جديدة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومنها رواية أولاد حارتنا لاديب مصر الكبير نجيب محفوظ، ومنها رواية "وليمة لأعشاب البحر" للروائي السوري حيدر حيدر، ورواية "الخبز الحافي" للمغربي محمد شكري، ويدوان "هوامش على دفتر النكسة" لنزار قباني، وألف ليلة وليلة والتي صدرت عن سلسلة الذخائر، و"آيات شيطانية" لسلمان رشدي" وغيرها.

السوق السوداء للإبداع

كان طبيعيًا أن ترتفع اسعار الأعمال الإبداعية التي تثار ضجة كبيرة من حولها، ورصد محمد بركة في تحقيق له نشر بمجلة الاهرام العربي عام 2000، حالة السوق السوداء مع الكتب التي منعت قديما.

وذكر التقرير أن سعر رواية “وليمة لأعشاب البحر” كان 4 جنيهات، وبمجرد نزول المظاهرات في الجامعات المصرية على الرواية وبيان الأزهر وطلبات الإحاطة في مجلس الشعب حتى ارتفع سعر الروية وقفز بشكل سريع ليتجاوز الـ 100 جنيه، وبخلاف الطبعة الشرعية فهناك طبعات أخرى كانت تتم في الخفاء للرواية حتى أن النسخة الـ"فوتو كوبي" كانت تباع بسعر وصل لـ 40 جنيها.

ونفس الأمر كان مع رواية الصقار والتي طرحت بجنيه واحد وحدثت ضجة حولها واختفت من السوق لتبدا رحلات البحث عنها ويصل سعرها لـ 15 جنيهًا كاملة.

كما لاقى ديوان "هوامش على دفتر النكسة" نفس الأمر حتى ان طلبة الجامعات استنسخوا الديوان على ماكينات الاستنسل بكميات كبيرة جدا.

أما رواية الخبز الحافي لمحمد شكري فقفز سعرها لـ 28 جنيها لنسخة دار الساقي للنشر والتوزيع.

اما عن ألف ليلة وليلة التي طبعها جمال الغيطاني فلم تمنع او تسحب من الأسواق لكنها لم تكن بعيدة عن سماسرة السوق السوداء والذي حدث ان جمال الغيطاني أصر على ان تطبع الطبعة الشعبية منها نقلا عن الطبعة الهندية دون أي حذف رقابي وهو ما كان القارئ المصري محرومًا منه، وبالفعل صدرت الف ليلة وليلة في طبعة من 8 اجزاء عن سلسلة الذخائر وبعد انتشار السلسلة وبعد تبخر الكتاب من السوق راح ناشروطبع السلسلة في مجلد من 4 اجزاء ليباع بسعر 40 جنيها، بعدما كان السعر في طبعة الهيئة بسعر 6 جنيهات للمجلد.

أما عن وليمة لأعشاب البحر فقد قفزت لسعر خيالي لم يصله أي كتاب مثلها وتجاوزت الرقم القياسي لسعر النسخة والذي كان مسجلا باسم رواية "أولاد حارتنا" وكان سعرها في السوق السوداء 100 جنيه.