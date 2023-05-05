"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة قرب نهاية الكون (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن ظاهرة خسوف القمر التي ستحدث اليوم دليل على قرب نهاية الكون.

وقال “القاضي”، خلال مداخلة هاتفية DMC، اليوم الجمعة، ما يحدث خلال الفترة الأخيرة، من ظواهر جاء نتيجة اكتشافات جديدة في أعماق الكون، وبرامج الفضاء، والهدف منها هو التعرف على حياة إذا كانت هناك غير البشر خارج الأرض كوجود كائنات فضائية أم لا.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه تم اكتشاف كوكب مشابه للأرض في مجموعة نجمية أخرى، ولكن التوصل له حاليا من شبه المستحيلات.

كما دعا المواطنين للاستمتاع بالظواهر الفلكية التي يعلنون عنها، مؤكداً أن كل هذه الظواهر ليس لها مخاطر على الأرض، وليس لها علاقة بنهاية الكون.