3 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق إدفو - مرسى علم

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث أنقلاب سيارة بطريق إدفو - مرسى علم في حدود محافظة أسوان، اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة بطريق إدفو - مرسى علم في حدود المحافظة، مما أسفر عن أصابة 3 أشخاص وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام باعتبارها أقرب مكان لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.