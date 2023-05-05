"عكاظ" السعودية: اجتماع بين الهلال وميسى من أجل حسم التعاقد معه

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن وجود مفاوضات مكثفة بين إدارة نادي الهلال السعودي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الانضمام لصفوف «الزعيم»، خلال الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة، أن اجتماعًا عقد بين مفوض نادي الهلال، وليونيل ميسي، في العاصمة السعودية الرياض، على خلفية زيارة النجم الأرجنتيني للرياض إثر حضوره للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.

وكشفت الصحيفة عن حدوث تقريب في وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد النادي الأزرق، مع النجم الحائز على كأس العالم مؤخراً مع منتخب الأرجنتين.

وأضافت الصحيفة، أنه ربما يتم الإعلان عن التعاقد رسمياً مع بداية يونيو المقبل بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

وأكدت الصحيفة، نقلًا عن المصدر ذاته، أن الأمور تسير بشكلٍ جيد، مشيرة إلى أن الأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي، هو في حال موافقة رابطة دوري المحترفين الإسبانية (لا ليجا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب الأرجنتيني مع برشلونة الإسباني، وهو ما استبعد حدوثه وهذا ما سوف يعزز حضور نجم «التانجو» إلى الرياض، في حال رفضت رابطة «الليجا» الإسبانية طلب نادي برشلونة بشكلٍ رسمي.

وكان ميسي – البالغ من العمر 35 عاما – قد وصل السعودية فجر الإثنين في رحلة ترويجية باعتباره سفيرا لتنشيط السياحة في المملكة.

وقرر باريس سان جيرمان، في وقت سابق، إيقاف ليونيل ميسي، لمدة أسبوعين بأثر فوري، على خلفية سفره إلى المملكة العربية السعودية، دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

وأوضح النادي أن الإيقاف سيكون عن المشاركة في المباريات والتدريبات أيضا، كما أن النادي الباريسي لن يدفع راتب ميسي خلال تلك الفترة.