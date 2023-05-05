الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يبحث أوجه التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بحث محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الجمعة، مع إيناس محمود، نائب مؤسسة أصدقاء مرضي الجزام، وحسام السيد، نائب رئيس مؤسسة خطي الجنة والوفد المرافق لهما أوجه التعاون بين المؤسسة وواحة سيوة، وذلك تأكيدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية وخدمة المواطنين في جميع المجالات خاصة الصحة والتعليم.

وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى مطالب المشايخ والعواقل، والتي تخدم الواحة، حيث تمت الموافقة على تنفيذ عدد منها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لها من قبل الجهات المسئولة. 

وقدّم محمد بكر، رئيس المركز الشكر للمؤسسة على دورها في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والخيرية بمحافظات الجمهورية ومنها واحة سيوة. 

وأكد رئيس مدينة سيوة، أن ذلك يأتي ضمن الخطة المقترحة لحل جميع المعوقات في قرى ومناطق الواحة، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية الفاعلة في خدمة أهالي الواحة، مشيرًا إلى تقديم الدعم والتيسيرات لتحقيق الأهداف المرجوة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن المؤسسة تلعب حاليًا دورًا كبيرًا نحو تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع، موضحة أن كل مؤسسة تسعى جاهدة لدعم وتنمية الأنشطة المختلفة التي تتسم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري وتمكين المرأة، عن طريق دعم وتمويل مجالات التنمية على مستوى الجمهورية خاصة المناطق النائية. 

وأوضحت أن المؤسسة تشارك في تطوير عدد من القرى في ١٩ محافظة على مستوى الجمهورية في مجالات التدريب والصحة والتعليم وتطوير العشوائيات، وذلك بعد دراسة احتياجات كل قرية وطرح مسئول المؤسسة استعداده للمساهمة في عدة مشروعات خدمية بواحة سيوة وتقديم المساعدات في كل المجالات الخدمية كتطوير العشوائيات، وإقامة عدة ندوات توعية للشباب وحثهم على إنشاء مشروعات صغيرة وغيرها. 

جاء ذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز وعثمان عبدالخالق، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي، بسيوة ومشايخ وعواقل سيوة، وممثلي جمعية سيوة لتنمية المجتمع، وممثلي الإدارة الصحية، وعدد من أهالي الواحة.

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التنمية المستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين المجتمعات المحلية المشروعات الخدمية بحث أوجه التعاون رئيس مدينة سيوة مؤسسات المجتمع المدني

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