الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر لكهربا: ركّز فى الملعب ولدينا ثقة فى إمكانياتك.. وابتعد عن السوشيال ميديا

كولر
كولر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق وذلك استعدادًا لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم الجمعة التي تقام على استاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف مصدر مسئول عن أن كولر طلب من كهربا بضرورة التركيز التام وعدم الانسياق وراء الأمور المثارة في السوشيال ميديا والتي تخص عقوبة لجنة الانضباط وكذلك الاستفزازات التي يتعرض لها من الجماهير المنافسة.
وأضاف المصدر أن السويسري شدد خلال جلسته مع اللاعب أنه يطلب منه الاستمرار فقط في الاجتهاد والتركيز خلال المباريات التي يشارك فيها من أجل مواصلة التألق.
وأشار المصدر إلى أن كولر أكد لكهربا أنه يعتبره واحدًا من أهم عناصر الفريق ويثق فيه كثيرًا وطالبه بعدم الانشغال باستفزازات جماهير الزمالك التي قد تتواجد في المباراة خاصة التي حجزت تذاكر المباراة والاستمرار في التزامه داخل الملعب وأيضًا التدريب بمنتهى القوة لأن أي خروج عن النص سيكون مصيره الدكة والخروج من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

كولر كهربا السوبر بيراميدز الزمالك الاهلى

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