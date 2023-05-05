الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 أصحاب مخابز لاستيلائهم على 21 جوال دقيق بلدى فى الغربية

دقيق بلدي مدعم
دقيق بلدي مدعم

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية أصحاب 4 مخابز استولوا على 21 جوال دقيق بلدي مدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، والتربح ماليًا بدون وجه حق.

تلقى وكيل وزارة التموين بالغربية تقريرًا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بمراكز طنطا والمحلة وقطور، استولوا على 21 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

مديرية التموين 4 مخابز مراكز المحافظة وكيل وزارة التموين السوق السوداء

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