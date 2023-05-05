الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد استطلاع رأي المفتي.. الحكم على قاتل 7 من أسرته غدا

إعدام
إعدام

تصدر الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، غدا السبت، الحكم على المتهم "ي.ع.ا" بعد إحالة أوراق القضية إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل 7 من أسرته بينهم زوجته وأبناؤه في القضية المقيدة برقم 5973 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان ببلاغ من إدارة شرطة النجدة بقيام المتهم بارتكاب واقعة إطلاق نار على أسرته وذويهم بمحل سكنهم بدائرة القسم.

 كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه علي إثر تلقي بلاغ بالواقعة من شرطة النجدة انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان ارتكاب الواقعة، فأبصر المجني عليهما مضرحين في دمائهم كل من المجني عليه  "م.ال.ح" و"س.س.إ" ربة منزل، المجني عليه و"أ.ال.م" والطفل المجني عليه "آ.ي.ع" والمجني عليها الطفلة و"أ.ي.ع" والمجني عليه الطفل "و.ي.ع" وشرع في قتل الطفل "ئ.ي.ع"، وتبين قيام المتهم "ي.ع.ح" بارتكاب الواقعة، وأن المتهم سلم نفسه طواعية لقسم شرطة الرمل ثان، وقدم السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

جنايات الإسكندرية المتهم مفتي الديار المصرية جنايات قسم شرطة الرمل المستشار محمد السيد محجوب

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