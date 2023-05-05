وكيل زراعة مطروح: توريد 6 آلاف طن قمح خلال أسبوع

قال المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة بمطروح لـ"الدستور، إنه خلال أسبوع تم توريد 6 آلاف طن قمح إلى صومعة الغلال المجهزة بمنطقة الشمامة بمدينة الحمام، والتي تسع 45 ألف طن قمح.

وأوضح وكيل زراعة مطروح أن هذا العام تم زراعة 15 ألفًا و260 فدان قمح ومن المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان هذا العام من 18 إلى 20 إردباً، مضيفا أن المساحات المطرية لا يتم توريدها ويتم استهلاكها محلياً بمساحة 14740 فداناً.

وأشار إلى أن من المتوقع توريد 30 ألف طن قمح هذا العام إلى صومعة الشمامة، مؤكدًا أن المزروعات بحالة جيدة ولا توجد بها أي إصابات أو أصداء للقمح مما يبشر بإنتاجية عالية.

ولفت إلى تشكيل لجنة لاستلام وفرز محصول القمح بعضوية مديرية التموين ومديرية الزراعة وسلامة الغذاء والموازين، مؤكدًا أنه لأول مرة تتم زراعة محصول القمح بمدينة سيوة.

وأشار إلى تمت زراعة 18 حقلًا إرشاديًا في سيوة والحمام بإجمالي مساحة 30 فدانًا، وذلك ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

وأكد أن الدولة تتبنى زراعة القمح بداية من التقاوي ومستلزمات الإنتاج، وتوفير آلات الحصاد والسيولة، حيث يتم دعم المزارعين قبل وأثناء زراعة القمح فضلًا عن عقد دورات تدريبية دورية لهم على نظم الزراعة والتسميد ومكافحة الحشائش.