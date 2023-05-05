بريزنتيشن تكشف تفاصيل النسخة الجديدة من كأس السوبر المصرى

كشف سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، تفاصيل النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر المصري والتي ستقام العام المقبل.

وتقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب "محمد بن زايد" معقل نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال الوزيري في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية " السوبر المصري في نسخته المقبلة سيتكون من 4 فرق، وكل فريق سيخوض 3 مباريات".

وأضاف " الفريق الفائز في مباراتين سيتأهل إلى المباراة النهائية، ومن الوارد أن يكون هناك 4 مباريات إذا أقيمت مباراة لتحديد المركز الثالث".

وأتم تصريحاته " البطولة ستكون مدتها أسبوع واحد مع بداية الموسم الجديد، لقد عرضنا الفكرة على اتحاد الكرة ولاقت استحسان كبير، وحصلنا على موافقة رابطة الأندية كي تساعدنا في ترتيب جدول المباريات".