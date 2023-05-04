الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موظفو القطاع العام في كندا يعلنون إنهاء إضرابهم

جريدة الدستور

أعلنت نقابة كندية الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق لإنهاء إضراب 35 ألف موظف إضافي في القطاع العام، ما أدى لاستئناف عمل جميع الموظفين الذين كانوا يطالبون بزيادة الرواتب وساعات العمل عن بعد.

يأتي هذا الاتفاق التفاوضي للموظفين العاملين في خدمة الضرائب بعد إبرام اتفاقية أخرى هذا الأسبوع لأغلبية (120 ألفا) من الموظفين ال155 الفا المضربين منذ 19 أبريل، بحسب فرانس برس.

بعد أكثر من عام من المفاوضات وإضراب لمدة أسبوعين، عاد العاملون في وكالة الضرائب الكندية إلى العمل صباح الخميس.

ويستفيد هؤلاء الموظفين من "عقد عمل عادل ومنصف ينص على زيادات في الأجور أكبر ما عرضته الحكومة قبل الإضراب وما حصلت عليه نقابات فدرالية أخرى" كما أشار تحالف الخدمة العامة الكندي في بيان.

حصل تحالف الخدمة العامة الكندي على زيادة الأجور بنسبة 12,6% على أربع سنوات للفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.

فيما يتعلق بالعمل عن بعد سيتم تقييم طلبات الموظفين الذين لا يزال معظمهم يعملون افتراضيا منذ تفشي الوباء، بشكل فردي.

يضع انتهاء الإضراب حدا لواحدة من أكبر التحركات الاجتماعية في تاريخ كندا والتي بدأت في 19 أبريل.

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