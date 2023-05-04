الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس مسجل خطر لحيازته مخدر الآيس بالشروق

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بالشروق تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات ضبط بحوزته  كمية من مخدر الآيس بالشروق، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنه.

وتمكنت مباحث القاهرة من القبض على مسجل خطر، قبل ترويج كمية من مخدر الآيس بمنطقة الشروق على المتعاطين.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة الشروق في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالقليوبية حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات الشروق تجديد حبس مسجل خطر كمية مخدر الأيس

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