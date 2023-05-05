قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة، وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفيًا: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.

صحيًا: بادر سريعًا إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: تتحمّس ثم تقع في القلق وتشعر بأن أفكارك مشوشة، أنت الذي يثق بنفسه وبقدراته وخياراته ولا يتأثر بأحد عادة.

عاطفيًا: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل أو تغيير في المجال العاطفي.

صحيًا: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج للمحافظة على صحة سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًاً: حالك النفسية المشوشة تؤثر سلبًا في عملك فتشعر موقتًا بأنه ممل وفاشل.

عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توترًا مستمرًا، لعلّ هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان.

صحيًا: قد تكون عرضة لمرض خفيف يجبرك على ملازمة الفراش اضطراريًا ثم تتعافى وتعود إلى نشاطك.

صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.