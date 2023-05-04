التعادل الإيجابى يحسم مباراة المقاولون والبنك الأهلى فى الدورى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة المقاولون والبنك الأهلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الفريقان، مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وتقدم أحمد ياسر لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها قوية في الشباك.

وتمكن جوزيف اوشايا من إدراك التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد عرضية من الجانب الأيمن أخطأ محمد أبوجبل في التصدي لها قبل أن يسددها أوشايا داخل المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع، نفذها أحمد علاء لكن محمد أبوجبل تصدى لها بنجاح.

ورفع المقاولون رصيده بعد هذا التعادل عند 37 نقطة في المركز السادس، بينما جاء البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.