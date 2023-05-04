الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التعادل الإيجابى يحسم مباراة المقاولون والبنك الأهلى فى الدورى

المقاولون العرب والبنك
المقاولون العرب والبنك الأهلي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة المقاولون والبنك الأهلي التي جمعت الفريقين مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الفريقان، مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وتقدم أحمد ياسر لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعدما استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها قوية في الشباك.

وتمكن جوزيف اوشايا من إدراك التعادل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد عرضية من الجانب الأيمن أخطأ محمد أبوجبل في التصدي لها قبل أن يسددها أوشايا داخل المرمى.

واحتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع، نفذها أحمد علاء لكن محمد أبوجبل تصدى لها بنجاح.

ورفع المقاولون رصيده بعد هذا التعادل عند 37 نقطة في المركز السادس، بينما جاء البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

المقاولون العرب البنك الأهلي التعادل الإيجابي أحمد ياسر جوزيف أوشايا

الأكثر قراءة

الأمن يتوصل لقاتل طفل ديمشلت فى الدقهلية: جاره تخلص منه لسرقة التوك توك

ضبط مواد مخدرة بـ960 ألف جنيه بالجيزة

ضبط 11 قضية اتجار في المخدرات وتنفيذ 568 حكمًا قضائيًا بأسيوط

السيطرة على حريق نشب فى منزل بقنا

لعدم ارتداء الخوذة.. 495 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

ضمن حفل تتويج الملك تشارلز.. "حجر القدر" يثير الجدل فى بريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات