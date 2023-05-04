الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علاء عابد: مصر دائمًا ملتقى الفنون وتمتاز بخلفية ثقافية فطرية ومتنوعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي في افتتاح المعرض الدولي الأول الخزف والنحت بدعوة كريمة من النائبة منال هلال عضو مجلس النواب، ورئيسة الملتقى.

وذلك  بدار الأوبرا بقاعة صلاح طاهر وبحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والنائبة ضحى عاصي، النائبة سميرة الجزار، النائبة سهام كمال، وعدد كبير من النحاتين.

حيث يشارك في المعرض الدولي الأول للخزف، عدد تسع دول عربية وأوروبية وأمريكية، مصر الأردن، تونس، العراق، السعودية الكويت، النمسا، الأرجنتين، الهند، أمريكا.

وقال النائب علاء عابد، إن المعرض يؤكد على أن مصر دائمًا ملتقى للفنون والثقافة، وأن المعرض يؤسس لإعادة دور القوى الناعمة المصرية وأن مصر دائمًا كانت في الصدارة ومنارة للثقافة والفكر المستنير، لافتاً إلى أن المعرض أقيم في توقيت مهم جدًا بدار الأوبرا المصرية قلعة الفنون والثقافة العربية ومصر.

وأشار النائب علاء عابد إلى أن مصر تمتاز بخلفية ثقافية فطرية ومتنوعة تشكلت عبر عصور الزمن تمتد جذورها إلى ستة آلاف عام في التاريخ المسجل والمنقوش على الأحجار، فثقافة مصر تشبه بوتقة انصهرت فيها ثقافات وتقاليد وحضارات متعددة لترسم منظومة رائعة ذات مزيج حضارى وعقلية متفردة لا ينافسها فيه أحد.

وقد أبدى الحاضرين من المصريين والأجانب إعجابهم بالمعرض، وأثنى الجميع على دور مصر الداعم دائمًا للإبداع والمبدعين، وأشادوا بما تشهده مصر من نهضة حضارية وثقافية.

النائب علاء عابد مجلس النواب البرلمان العربي النائبة منال هلال النائبة هند رشاد

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