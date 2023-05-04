قناة الناس.. أمين الفتوى يحسم الجدل حول فوائد البنوك (فيديو)

حسم الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل حول مدى حرمة التعامل مع البنوك والاقتراض منها.

وأجاب أمين الفتوى، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، على تساؤل قال صاحبه: “أنا عامل دفتر توفير، وبنسأل المشايخ عن الفوائد بيقولوا ده ربا وحرام والتعامل مع البنوك حرام وفوائده كلها حرام وربا.. فما حكم الشرع؟”.

وأكد الشيخ عويضة أنه لا شيء عليه في وضع أمواله بالبنوك وأخذ أرباحها فالأمر جائز شرعًا.

وتابع : “البنوك جزء من اقتصاد الدول، فهي تنظم المعاملات بين الناس، ولا يستطيع كل فرد أن يضارب بماله”، لافتًا إلى أن هناك من لا يعيشون واقع الناس، فالمفتي عندما يكون بعيدًا عن واقع الناس يؤلم من حوله ويرهقهم.

واختتم: “عندما يرى الإنسان أن هناك فتوى أو شيئا به خلاف يقلد من أجاز، فمن ابتلي فليقلد من أجاز، فلا يجب أن تلزم الناس بقول واحد يسيرون عليه”.