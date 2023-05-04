الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل اتصال شكرى مع البرهان ودقلو: مناشدة بوقف فوري لإطلاق النار فى السودان

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

تحدث سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، هاتفيًا، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، تفاصيل الاتصالين، حيث شدد شكري على قلق مصر البالغ لاستمرار المواجهات العسكرية في السودان.

جهود مصر لحل الأزمة في السودان

وناشد وزير الخارجية، خلال الاتصالين مع البرهان ودقلو، الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مؤكدًا ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وأكد قلق مصر البالغ من استمرار المواجهات العسكرية في السودان والتي أسفرت عن وقوع ضحايا، كما تعرض أمن واستقرار السودان الشقيق لمخاطر بالغة.

وأوضح شكري أن مصر لن تألو أي جهد للوقوف إلى جانب السودان في المحنة الخطيرة وغير المسبوقة التي يمر بها.

وشدد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتطبيق الهدنة، وذلك لإتاحة الفرصة لتنفيذ عمليات الإغاثة بالإضافة إلى إيصال المساعدات الطبية والإنسانية للذين يستحقونها، بجانب توفير الحماية إلى المدنيين.

وقال شكري: "الشعب المصري يعتصر ألمًا مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر"، حيث أعاد تأكيد الموقف المصري الثابت، والذي يدعو لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شئونه.

وأوضح أن كافة الاتصالات التي تجريها مصر، بالإضافة جهودها الدبلوماسية، ترتكز على تلك المحددات، وهدفها مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات عبر الحوار.

السودان مصر وزير الخارجية سامح شكري البرهان دقلو وقف إطلاق النار

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