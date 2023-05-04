الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين دمياط: تحرير 1057 محضرًا خلال أبريل وتوريد 17726.242 طن قمح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت مديرية التموين والتجار الداخلية، بمحافظة دمياط، عن تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار وحماية المستهلك، وحررت مديرية التموين بدمياط 1057 محضرًا تموينيًا خلال شهر أبريل المنقضي بالاشتراك مع الطب البيطري والمراقبة الصحية، وإدارة المتابعة منها 156 محضرًا في مجال المخابز البلدية المدعمة لمخالفة القرارات المنظمة للإنتاج.

بالإضافة إلى 900 محضر في مجال الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمي المقرر، وتتضمن 15 محضرًا للغش التجاري وعرض سلع مجهولة المصدر للبيع للجمهور، وتم التحفظ على 100 كرتونة سجائر مجهولة المصدر وغير مدون عليها بندول الإفراج الجمركي. 

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والتحفظ على 900 كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمي مع 25 كيس سناكس، و250 كجم عدس منتهي الصلاحية مع 150 شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة التموين، وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة بها.

وفي مجال الإشراف على توريد القمح المحلي بشون المحافظة، بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى مساء أمس الأربعاء 17726.242 طن بشون المحافظة وصومعة شربين باسم تجار دمياط المعتمدين (بمعدلات مضاعفة عن الأعوام السابقة بحافز توريد 1500 جنيه للإردب).

استلام القمح الدكتور علي المصيلحي الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التحفظ على السيارات الشركة العامة للصوامع السعر الرسم

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