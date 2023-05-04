الأرصاد: طقس الجمعة حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أن مناطق من السواحل الشمالية الغربية تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والاتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية وسيناء ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم - مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الاسكندرية - شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة و ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة و ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 30 17

العاصمة الإدارية 30 17

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 30 17

دمنهور 28 16

وادى النطرون 30 15

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 17

دمياط 34 18

بورسعيد 33 21

الإسماعيلية 33 22

السويس 34 22

العريش 34 20

رفح 33 20

رأس سدر 32 20

نخل 31 13

كاترين 27 12

الطور 32 20

طابا 32 22

شرم الشيخ 34 23

الاسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 23 18

مطروح 24 18

السلوم 27 18

سيوة 35 21

رأس غارب 34 22

الغردقة 34 23

سفاجا 34 22

مرسى علم 31 21

شلاتين 32 20

حلايب 30 20

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 29 20

الفيوم 33 19

بني سويف 32 19

المنيا 32 18

أسيوط 33 19

سوهاج 37 21

قنا 37 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 23

الوادى الجديد 36 21

أبو سمبل 38 22.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 28

المدينة 39 24

الرياض 37 23

المنامة 32 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 34 24

الكويت 37 20

دمشق 33 16

بيروت 30 20

عمان 34 15

القدس 35 14

غزة 27 18

بغداد 35 16

مسقط 32 27

صنعاء 24 13

الخرطوم 41 29

طرابلس 23 16

تونس 25 15

الجزائر 23 18

الرباط 23 13

نواكشوط 37 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 10

إسطنبول 16 12

إسلام آباد 31 18

نيودلهى 35 23

جاكرتا 33 25

بكين 25 10

كوالالمبور 33 25

طوكيو 25 19

أثينا 21 15

روما 25 11

باريس 20 12

مدريد 28 14

برلين 20 08

لندن 18 12

مونتريال 14 08

موسكو 12 01

نيويورك 16 09

واشنطن 19 09

أديس أبابا 23 13.