التشكيل الرسمي لمباراة حرس الحدود والطلائع في الدوري

أعلن أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود وعماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش التشكيل الذي سيخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستضيف حرس الحدود نظيره طلائع الجيش على ستاد المكس في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، ويتذيل حرس الحدود جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: مؤمن عوض – إبراهيم القاضي – محمود بن والي - إسلام جمال

خط الوسط: حامد الجابري – مصطفى جمال – إيمانويل ديفيد

خط الهجوم: مصطفى زيكو – أحمد فيلكس – مصطفى صبحي

أما تشكيل طلائع الجيش فقد ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – محمد سمير – محمد فتح الله

خط الوسط: أحمد عبد الرحمن – علي حمدي – محمد شحاتة – حسن مجدي

خط الهجوم: كريم طارق – بول جوليوس - محمد شريف حتحوت