ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأدوات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية

ضبطت مديرية تموين الإسكندرية، سلع غذائية منتهية الصلاحية بداخل محل بمنطقة باب شرقي بنطاق إدارة وسط، في إطار تعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المحال التجارية والأسواق حماية للمواطنين.

جاء ذلك عندما قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، والدكتورة هيام حمدي مفتشة الإدارة بالاشتراك مع حي وسط بشن حملات تموينية على نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل بازار بمنطقة باب شرقي لقيامه بحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط وتحريز الأصناف والكميات الأتية: (86 عبوة مشروب غازى منتهى الصلاحية، و35 سندوتش مخبوزات مغلفة منتهية الصلاحية، 8 علب بسكويت منتهية الصلاحية) وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وفي سياق متصل شنت إدارة التجارة الداخلية حملات على قطاعات تجارية مختلفة، بناء على تعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التجارية على الأسواق والمحال حفاظًا على المواطنين من الغش التجاري والتدليس.