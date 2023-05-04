وكيل صحة مطروح يتابع تحسين سياسات العمل بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الخميس، انتظام العمل بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية؛ للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية العاملة بها.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية.

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال، ومخزون الأكسجين الطبي وتوافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته، فضلًا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والمعامل والعيادات الخارجية.

واستمع وكيل صحة مطروح إلى شرح حول خطة المستشفى فيما يخص تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى في جميع أقسام المستشفى من حيث إعادة تدريب الفريق الطبي ومتابعة التنفيذ خلال شهر من اليوم.

كما تم مناقشة ترددات العيادات المسائية بالمستشفى وكيفية العمل على زيادتها وعمل الدعاية اللازمة لها تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لتقديم خدمات صحية تتناسب وتطلعات المرضى، حيث جرى مراجعة بعض السياسات في اجتماع موسع مع الطاقم الطبي بهدف الوصول الى نسب متقدمة في مجال تنظيم الأسرة والاهتمام بتقديم المشورة للسيدات المترددات.

ووجه وكيل صحة مطروح بالعمل على حسن إدارة الأزمات فور حدوثها ولتقديم كل الخدمات الطبية المتاحة للمرضى بما يلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم، مشددًا على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالتواجد في أماكن عملهم والاستعداد المستمر لأي حدث طارئ.

وأشار وكيل صحة مطروح إلى المتابعة المستمرة لكل المستجدات والظروف ضماناً لتقديم الخدمات اللائقة للمترددين، موجهًا إنذارا لمسئول شركة النظافة، حيث تلاحظ تدني مستوى النظافة بمختلف الأقسام.

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