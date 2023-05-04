الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 15 كرسي متحرك وكهرباء و25 طرف صناعي لـ"قادرون باختلاف" بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، 4 كراسي سي بي مجهزة لمصابي ضمور العضلات و3 كراسي كهرباء و٨ كراسي أخرى لعدد من القادرون باختلاف بالإضافة إلى تسليم 25 طرف صناعي مهداة من جمعية رسالة الخيرية لعدد من مصابي وذوي الهمم بمطروح.  

جاء ذلك بجمعية التأهيل الاجتماعي بمرسى مطروح بحضور فاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي وفتحي الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعامر خميس مدير جمعية التأهيل الاجتماعي.

وقدم محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود جمعية رسالة ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة  لتيسير حركة المصابين والتخفيف عنهم مع إعانتهم على ممارسة حياتهم وأنشطتها المختلفة.

وشهد محافظ مطروح أعمال تركيب الأطراف الصناعية لعدد من الحالات والاطمئنان على توفيرها للراحة وملائمتها لحركتهم. 

وأكد محافظ مطروح على التواصل المستمر لتقديم مزيد من الرعاية والخدمات مع امكانية  التنسيق مع مصنع الأطراف الصناعية بمطروح التابع لوزارة التعاون الدولي لتحقيق مزيد من الاستفادة وتيسير الحصول على الأطراف الصناعية للحالات.

وأشار محافظ مطروح إلي تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، موجهًا للتنسيق بين مديرية الصحة وجمعية التأهيل بشأن توفير اخصائى تخاطب، وكذلك سمعيات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشأن عدد من حالات ذوى الهمم القادرون باختلاف داخل الجمعية. 

وأشاد محافظ مطروح بجهود مركز رعاية مرضى التخاطب بمديرية الشباب والرياضة وكذلك مركز التوحد في  تقديم الرعاية للحالات المريضة مع تحقيق تقدم كبير في العديد من الحالات وتخفيف معاناة  ومشقة السفر للمرضى وذويهم لتلقي العلاج خارح مطروح.

ووافق محافظ مطروح على توجيه أتوبيس للقاهرة لنقل حالات الأطراف الصناعية فوق الركبة لعمل المقاسات اللازمة بالتنسيق مع جمعية رسالة ومديرية التضامن الاجتماعي.

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الأجهزة التعويضية الأطراف الصناعية القادرون بإختلاف الكراسي المتحركة ضمور العضلات قادرون باختلاف محافظ مطروح مصابي ضمور العضلات مطروح

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