الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة مكبرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت الإدارة العامة للمواقف وإدارة الأزمات حملة مكبرة لمتابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة للركوب لسيارات الأجرة عقب زيادة أسعار السولار ، في مدينة رأس البر في محافظة دمياط، إذ تسير حركة السيارات من وإلى المدينة بانتظام ، يأتي ذلك في إطار حرص الوحدة الدائم على متابعة الانضباط بالشارع والعمل على تقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.

‏وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة دمياط وتعريفة سيارات الأجرة والمواصلات الداخلية في محافظة دمياط بعد زيادة أسعار المواد البترولية.

محافظ دمياط دمياط أحداث دمياط إدارة مرور دمياط

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