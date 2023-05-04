حملة مكبرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للركوب في دمياط

شنت الإدارة العامة للمواقف وإدارة الأزمات حملة مكبرة لمتابعة التزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة للركوب لسيارات الأجرة عقب زيادة أسعار السولار ، في مدينة رأس البر في محافظة دمياط، إذ تسير حركة السيارات من وإلى المدينة بانتظام ، يأتي ذلك في إطار حرص الوحدة الدائم على متابعة الانضباط بالشارع والعمل على تقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين.

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‏وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة دمياط وتعريفة سيارات الأجرة والمواصلات الداخلية في محافظة دمياط بعد زيادة أسعار المواد البترولية.