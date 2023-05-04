الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

مصرع شخصين
مصرع شخصين

لقي شخصين مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي المؤدي إلى طريق رأس غارب، في شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنيا العام وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.  

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب عند الكيلو 110 بالصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث عن مصرع "نعيم.ي" 36 عامًا، مقيم بقرية البرجاية بمركز المنيا، و"ماجد.ع" 35 عاما، مقيمة بقرية نزلة فرج الله في شرق النيل بمركز المنيا.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المنيا مصرع شخصين انقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوي الشرقي المؤدي لطريق رأس غارب مشرحة مستشفي المنيا العام

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