محافظ سوهاج يتفقد مواقف سيارات الأجرة.. ويتابع الالتزام بتعريفة الركوب

قام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، وتابع مدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة، وخطوط السير المقررة لسيارات السرفيس، والنقل الجماعي، عقب تفعيل قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك سعر السولار بقيمة جنيه واحد، ليصبح سعر اللتر ٨.٢٥ جنيه.

واستهل المحافظ جولته بتفقد موقف طهطا وطما والمراغة، بمنطقة سيتي، والتقى عددًا من السائقين والركاب المترددين على الموقف، واطمأن منهم على الالتزام بسعر التعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وعدم المغالاة، أو استغلال المواطنين.

وأكد المحافظ على التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج وإدارة المرور والمواقف، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، ومحطات الوقود، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، مشددًا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، والزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحمل خط السير، والتعريفة الجديدة المقررة.

فيما أعلنت محافظة سوهاج، اليوم، عن أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة لا تتخطى 10%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار لتر السولار بدءًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس بقيمة 1 جنيه لتصبح 8.25 جنيه للتر.

ووجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية؛ لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

وشدد الفقي على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أية شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي:

- الخط الساخن للمحافظة 114

- واتس آب خدمة المواطنين بالمحافظة رقم 01225487733

- رقم غرفة عمليات المحافظة 4608073/093

- رقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360

- رقم عمليات مرور سوهاج 01550492222

- الخط الساخن "صوتك مسموع" 15330

- رقم واتس آب مبادرة صوتك مسموع 01150606783

- رقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528