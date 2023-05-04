انتظام العمل بالمخابز دون التأثر بأسعار السولار الجديدة في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي التموين ورؤساء الوحدات المحلية والجهات بمتابعة استقرار وانتظام العمل بالمخابز بكافة أنواعها، مشددا على تكثيف الحملات التموينية بالقرى والمدن، وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الــ 2 صباح اليوم.

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل مديرية التموين، استمرار انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة في مواعيد عملها الرسمية على مستوى المحافظة، دون التأثر بارتفاع أسعار السولار الجديدة، مؤكدا على تذليل جميع المشاكل والمعوقات أولا بأول، لافتاً إلى استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، حيث تم ترصيد جميع أرصدة المواد البترولية على مستوى محطات المحافظة من الساعة الــ5 صباحا، فضلاُ عن توجيه حملات تموينية للمرور على إلى المخابز البلدية للاطمئنان على عملها بالشكل المعتاد، بجانب توجيه حملات مماثلة مصانع تعبئة البوتاجاز لمتابعة تحميل السيارات والتأكد من عدم وجود أية معوقات، هذا بالإضافة إلى انتظام أعمال توريد القمح المحلي ، إذ لم تتلق غرفة عمليات المديرية أى شكوى بهذا الخصوص.

وأجرى محافظ بني سويف صباح اليومن جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الــ 2 صباح اليوم، وما نتج عته من زيادة بنسبة" 10 % عن قيمة التعريفة السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي الزجاج الأمامي للسيارات، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف، مشيرا إلى أن المحافظة، قد وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة، و136 مرور، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099".