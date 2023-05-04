ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات بأبراج شركات المحمول بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات المحمول، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي ضباط مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من مسؤولي بإحدى شركات شبكات الإتصالات" بقيام مجهولين "أحدهم يحمل سلاح نارى ويستقلون سيارة ربع نقل" بتهديدهم والاستيلاء على "22 بطارية" خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم كائن بدائرة المركز، وكذا الاستيلاء على "3 هواتف محمولة - 2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين" ولاذوا بالهرب.

وعلى الفور، وجه اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وذلك من أجل المساهمة في سرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا "سرقة، سرقة بطارية" ومحبوس حاليًا، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية".

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم "بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل مستأجرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" - 3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين" وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لعميلهم "سىء النية "له معلومات جنائية" مقيم بالمنوفية" أمكن ضبطه والسيارة خاصته "ربع نقل" متحصلة من نشاطه الإجرامي" وقيامه بالتصرف في المسروقات لعميله سىء النية، وأمكن ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.