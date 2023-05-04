موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "فالمر".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports Connect.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في مواصلة نغمة الانتصارات واقتناص النقاط الثلاثة، من أجل تعزيز مكانه في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2022-2023.

ويخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة نسبيًا، بعدما تغلّب على أستون فيلا بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق برايتون، تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا وحصد الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق برايتون هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا كاسحًا على وولفرهامبتون بسداسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق برايتون حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة.